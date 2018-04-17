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Новости Нижнего Тагила

«Кадровый голод»: вопрос обучения будущих инженеров обсудили в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

17 апреля 2018, 15:35Добавить новость
Нижний Тагил,инженеры,кадры,инженерная школа,инженерные кадры будущего,обучение
В Нижнем Тагиле обсудили сложности, возникающие при обучении будущих инженеров.

Одной из тем поднятых на заседании Нижнетагильской думы по социальной политике, стали сложности, возникающие при обучении будущих инженеров.

Депутаты пришли к выводу, что корень проблемы кроется в нехватке педагогических кадров в школах. Если посмотреть на этот вопрос с другой стороны, то чем выше уровень знаний, полученных в общеобразовательных учреждениях, тем больше вероятность того, что ученики покинут родной город для поступления в более престижные вузы России.

На сегодняшний день в решении данного вопроса задействованы центры профориентации, конкурсы профмастерства, городские программы «Инженерная школа» и «Инженерные кадры будущего», сообщает «Тагил-ТВ».

 

Видео: Тагил-ТВ
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