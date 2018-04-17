Новый спектакль «Трамвай «Желание» появится в Нижнетагильском драмтеатре (ВИДЕО)
17 апреля, 18:25Общество
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Московский режиссер Владимир Скворцов ставит на сцене Нижнетагильского драматического театра спектакль по пьесе американского драматурга Теннесси Уильямса «Трамвай «Желание».
Сюжеты: Нижний Тагил
Однако режиссер внес свои изменения в постановку, и ее действие будет происходить в 70-х годах прошлого века.
По словам актеров Нижнетагильского драматического театра, такие перемены в музыкальной драме вызвали у них сложность в знакомстве с героями, но передать главную мысль пьесы изменения не помешают, сообщает «Тагил-ТВ».
Видео: Тагил-ТВ на youtube.com
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