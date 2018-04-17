Новый спектакль «Трамвай «Желание» появится в Нижнетагильском драмтеатре (ВИДЕО)

Однако режиссер внес свои изменения в постановку, и ее действие будет происходить в 70-х годах прошлого века.

По словам актеров Нижнетагильского драматического театра, такие перемены в музыкальной драме вызвали у них сложность в знакомстве с героями, но передать главную мысль пьесы изменения не помешают, сообщает «Тагил-ТВ».