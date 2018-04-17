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Новости Нижнего Тагила

Новый спектакль «Трамвай "Желание"» появится в Нижнетагильском драмтеатре (ВИДЕО)

17 апреля 2018, 18:25Добавить новость
Нижний Тагил,спектакль,московский режиссер,музыкальная драма,Владимир Скворцов,драматический театр,актеры
Московский режиссер Владимир Скворцов ставит на сцене Нижнетагильского драматического театра спектакль по пьесе американского драматурга Теннесси Уильямса «Трамвай "Желание"». Однако режиссер внес свои изменения в постановку, и ее действие будет происходить в 70-х годах прошлого века.

По словам актеров Нижнетагильского драматического театра, такие перемены в музыкальной драме вызвали у них сложность в знакомстве с героями, но передать главную мысль пьесы изменения не помешают, сообщает «Тагил-ТВ».


 
Видео: Тагил-ТВ на youtube.com
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