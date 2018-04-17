+2
Свердловская область
Нижний Тагил
+2
ночь: -1
утро: -4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.15 + 3.89
EUR 75.84 + 5.28
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Онлайн-трансляция вручения премии «Человек года» пройдет на TagilCity.ru 18 апреля

17 апреля 2018, 20:30Добавить новость
Нижний Тагил,Человек года,Человек года 2018,жюри,церемония,голосование,премия
18 апреля в Нижнем Тагиле состоится юбилейная пятая церемония «Человек года 2018». Онлайн-трансляция позволит каждому, несмотря на его местонахождение, от начала до конца увидеть вручение премии. Операторы TagilCity.ru приложат максимум усилий для того, чтобы дать эффект присутствия тем, кто по каким-либо причинам не сможет лично посетить церемонию.

18 апреля с 19:00 все желающие смогут следить в режиме реального времени за вручением премии «Человек года 2018». Также зрители увидят онлайн-закулисье и узнают другие тайны о создании такого грандиозного события. 

Напомним, победителей премии «Человек года» в 18 различных номинациях будет выбирать компетентное жюри. Судьбу участников в номинации «Личность года» определят пользователи интернета с помощью открытого голосования на сайте TagilCity.ru.

Голоса будут приниматься до 18:00 завтрашнего дня. Конверты с именами победителей будут вскрыты на церемонии, за которой все желающие смогут следить в онлайн-режиме.

А вы уже проголосовали за Человека года?

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Голосование за номинантов премии «Человек года-2018» началось в Нижнем Тагиле
3 апреля, 13:10
7 3
Жюри премии «Человек года 2018» утверждено в Нижнем Тагиле
12 апреля, 23:05
3 0
Епископ Нижнетагильский и Невьянский Иннокентий
9 апреля, 13:12
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 22
Сейчас на сайте 3707 гостей и 114 пользователей
Подписаться на новости