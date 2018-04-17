Почетный гражданин Свердловской области Яков Рябов скончался в Москве
17 апреля, 17:00Общество
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В Москве на 91-м году жизни скончался почетный гражданин Свердловской области, президент Уральского землячества Яков Рябов.
Рябов жил и работал в Свердловской области на протяжении почти сорока лет. Занимал ответственные и руководящие посты, в том числе и пост первого секретаря обкома КПСС.
24 марта Якову Рябову исполнилось 90 лет. В этот день он был награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени, пишет «Областная газета».
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