50 миллионов в год будут выделять на ремонт тротуаров в Нижнем Тагиле до 2022 года

50 миллионов рублей в год планируется выделять в Нижнем Тагиле на ремонт тротуаров до 2022 года.

На совещании по ремонту тротуаров мэр Нижнего Тагила Сергей Носов заявил о необходимости создания четырехлетней программы ремонта тротуаров. Согласно программе, каждый год на ремонтные работы будет выделяться 50 миллионов рублей. Конкурс-аукцион на программу будет объявлен осенью 2018 года.





Также ресурсоснабжающим организациям планируется предоставить график грядущих работ, что позволит организациям начать ремонт колодцев заранее. Это связано с тем, что у многих колодцев ремонт нужен не только поверхностной части, но и под землей

Есть разрушения под землей. Бетонные кольца и кирпичная кладка обваливаются от старости. На них не обращают внимание и не обращали многие годы, -- рассказал Никита Чапурин.



Напомним, что в 2018 году на ремонт тротуаров выделено 53 миллиона рублей.





