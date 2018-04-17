Прокурорская проверка начата в школе №85 Екатеринбурга после заболевания детей

Екатеринбургская школа №85

с 17 по 23 апреля

закрыта на карантин из-за кишечной инфекции. По факту отравления детей начата прокурорская проверка.

У семи учащихся школы №85 была выявлена острая кишечная инфекция неустановленного характера. Врачи не связывают между собой эти случаи, но, чтобы не допустить распространения инфекции, школу решено закрыть на карантин. 1,3 тыс. детей будут проходить обучение дистанционно.



В ходе проверки будет установлено насколько соблюдалось санитарно-эпидемиологическое законодательство при организации питания школьников.



Специалистами Роспотребнадзора в образовательной организации отобраны пробы продуктов питания, проводятся исследования и иные мероприятия для установления причин возможного заболевания.



Известно, что организатором питания в школьной столовой является ЕМУП «Золушка», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Ранее случаи кишечной инфекции были зафиксированы у учащихся школ №140, а также школ №64 и № 74, организацией питания которых также занималось ЕМУП «Золушка».