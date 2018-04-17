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Новости Нижнего Тагила

Тагильский ракетный полк отпраздновал 55-летний юбилей (ВИДЕО)

17 апреля 2018, 09:30Добавить новость
праздник,работа,Россия,Свердловская область,юбилей,ракетные войска,военные
15 апреля в Нижнем Тагиле отметили 55-летний юбилей ракетной дивизии.

В этот день 1963 году был сформирован тагильский полк на основе 94-го отдельного ракетного дивизиона.

В настоящие дни 804-й ракетный полк задействован в дежурстве на передвижных грунтовых ракетных комплексах «Ярс». Интересно, что соединение первыми перешло на новейшее вооружение, передаёт «Тагил-ТВ».

Полк №804 является ключевым подразделением Тагильской ракетной дивизии. На недавних командно-масштабных учениях военным удалось продемонстрировать его боевую мощь. В мероприятии было задействовано свыше 3 тысяч военнослужащих и более 300 единиц техники.

 

Видео: «Тагил-ТВ»
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