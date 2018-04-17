Тагильский ракетный полк отпраздновал 55-летний юбилей (ВИДЕО)

В этот день 1963 году был сформирован тагильский полк на основе 94-го отдельного ракетного дивизиона.



В настоящие дни 804-й ракетный полк задействован в дежурстве на передвижных грунтовых ракетных комплексах «Ярс». Интересно, что соединение первыми перешло на новейшее вооружение, передаёт «Тагил-ТВ».



Полк №804 является ключевым подразделением Тагильской ракетной дивизии. На недавних командно-масштабных учениях военным удалось продемонстрировать его боевую мощь. В мероприятии было задействовано свыше 3 тысяч военнослужащих и более 300 единиц техники.