Житель Туринска поджег дом своей жены из-за ревности

53-летний житель Туринска приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы за поджог дома своей жены.

В октябре 2017 года Андрей Мельников поджег дом из-за ссоры с женой. Он приревновал ее, в результате чего между супругами возник конфликт. Тогда Мельников вылил из канистры бензин на ступеньки дома и поджег его.



В результате пожара полностью сгорел жилой дом с двумя хозяйственными постройками, а также движимое имущество женщины на общую сумму свыше 915 тыс. рублей. Дом и имущество женщина приобрела еще до заключения брака.



В ходе судебного заседания Мельников признал вину, пояснив, что поджег дом из-за ревности.

Суд приговорил его к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы. Исковые требования потерпевшей к подсудимому о взыскании свыше 915 тыс. рублей судом удовлетворены полностью, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ноябре 2017 года в Екатеринбурге был осужден мужчина, который из ревности убил сотрудника полиции.