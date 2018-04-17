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Новости Нижнего Тагила

Житель Туринска поджег дом своей жены из-за ревности

17 апреля 2018, 14:05Добавить новость
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53-летний житель Туринска приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы за поджог дома своей жены.

В октябре 2017 года Андрей Мельников поджег дом из-за ссоры с женой. Он приревновал ее, в результате чего между супругами возник конфликт. Тогда Мельников вылил из канистры бензин на ступеньки дома и поджег его.

В результате пожара полностью сгорел жилой дом с двумя хозяйственными постройками, а также движимое имущество женщины на общую сумму свыше 915 тыс. рублей. Дом и имущество женщина приобрела еще до заключения брака.

В ходе судебного заседания Мельников признал вину, пояснив, что поджег дом из-за ревности.
Суд приговорил его к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы. Исковые требования потерпевшей к подсудимому о взыскании свыше 915 тыс. рублей судом удовлетворены полностью, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ноябре 2017 года в Екатеринбурге был осужден мужчина, который из ревности убил сотрудника полиции.

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