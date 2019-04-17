Акилин: создаются условия, чтобы ввести электроэнергетику Хакасии в кризис

Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» (входит в ГК «Россети») Павел Акилин и глава региона Валентин Коновалов провели встречу по этому поводу, однако предложений по урегулированию ситуации от властей не последовало.

Ранее коновалов обещал разрешить ситуацию с неплатежами предприятий ЖКХ, однако в того времени, как была начата «работа», не были проведен аудит организаций-неплательщиков, которые оплачивают лишь 40% потребляемой энергии. Акилин отметил, что если не будут приняты меры по нормализации ситуации, то только к концу года долг Хакасии за электроэнергию может превысить один миллиард рублей, сообщает издание «Новые известия».

Он также отметил, что ответственность за энергетическую безопасность находится в компетенции региональных властей. Именно в таких ситуациях, когда у региональных операторов недостаточно собственных средств, правительство должно искать пути решения возникших проблем, а не перекладывать всю вину на энергетиков.

На данный момент в планы МРСК Сибири не входит повышение тарифов. Вместе с этим прощать долги коммунальщикам из регионального бюджета в компании также не планируют. Власти региона имеют все необходимые инструменты для выхода из сложившейся ситуации в сфере ЖКХ, так как главные неплательщики находятся именно в этой сфере. Однако никаких попыток наладить сотрудничество с энергетиками не было, что, в первую очередь, негативно отражается на местных жителях.