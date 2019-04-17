Дмитрий Медведев рассказал о жизни 19 млн россиян за чертой бедности

По мнению Дмитрия Медведева, причины бедности россиян в каждом случае различны. При их рассмотрении стоит обращать внимание не только на расходы семьи, но и на её доходы.

Сегодня в России почти 19 млн человек бедны. Это означает, что эти люди живут так, как жить не должны,отметил премьер-министр, выступая в Госдуме.

При этом глава правительства отметил, что благодаря деятельности министерств число бедных снизилось на 400 тыс. человек. На преодоление бедности россиян, со слов Дмитрия Анатольевича, направлена работа всего социального блока правительства.

Задачу на борьбу с бедностью поставил президент Путин в февральском послании к Федеральному собранию. Глава государства призвал сосредоточить все силы для того, чтобы преодолеть эту проблему.