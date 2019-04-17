Екатеринбургские театры получили три «Золотые маски»

В номинации «Оперетта-мюзикл/женская роль» награду получила выпускница Екатеринбургского театрального института и актриса Театра музыкальной комедии Юлия Дякина. За роль Харона в этом же спектакле награды удостоился Игорь Ладейщиков. Коллектив «Пахита» Екатеринбургского театра оперы и балета, состоящий из Альоны Пикаловой, Елены Зайцевой, Федора Леднёва, Юрия Красавина, Вячеслава Самодурова, Павла Гершензона и Сергея Вихарева, получил специальную премию жюри.