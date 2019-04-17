На Среднем Урале изъяты более 30% проверенных хлебобулочных изделий

Всего за указанный период в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и его филиалов проведены 1 502 исследования хлебобулочных и мукомольно-крупятных изделий. Проверка проводилась по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям. 29 исследований выявили содержание патогенных микроорганизмов, плесени, а также превышение влажности мякиша, кислотности мякиша, массовой доли сахара и сырой клейковины.

Кроме того, за первый квартал 2019 года проведены 32 надзорных мероприятия, в 9 из которых обнаружены нарушения. По результатам проверки составлены 11 протоколов об административных правонарушениях и назначены штрафы на общую сумму в более 120 тысяч рублей.