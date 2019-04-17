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На Среднем Урале изъяты более 30% проверенных хлебобулочных изделий
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Среднем Урале изъяты более 30% проверенных хлебобулочных изделий

Сегодня, 10:45ОбществоФото: 1MediaInvest
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