Омичку обязали уплатить налог с полученного от мэрии подарка

Из департамента общественных отношений и социальной политики мэрии Омска женщине пришло письмо, в котором содержится требование заплатить налог с полученных сертификата и букета цветов в размере 2 343 рублей.

В связи с получением Вами подарка стоимостью более 4000 рублей, а именно: подарочных карт в количестве 10 штук на общую сумму 20 тысяч рублей, букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей, департамент информирует Вас о возникновении обязанности предоставить в налоговый орган налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц,уведомили чиновники Санию.

Омичка утверждает, что если бы ей заранее рассказали о налоге, то никакого подарка она не приняла. В мэрии пояснили, что о необходимости выплаты её предупреждали заранее, о чём имеется соответствующая подпись.

В случае если гражданином в течение года получены подарки от организаций общей стоимостью, превышающей 4000 руб., возникает обязанность по уплате налога, о чем Сания Абдуллина была предупреждена. Согласно пояснениям Министерства финансов РФ в указанную стоимость подарков включаются также букеты цветов,прокомментировали ситуацию в пресс-службе департамента общественных отношений и социальной политики.

Сания называет предъявленную сумму немаленькой для семьи с маленьким ребёнком. Она работает воспитателем в детском саду, муж – тренером по самбо в городском Дворце пионеров. При этом Дастан, который появился на свет в 00:30 1 января 2019 года, является вторым ребёнком в семье.