Утрата доверия: кого нет и не будет в свердловском реестре коррупционеров?

Реестр находится в открытом доступе на сайте Госслужбы. Его главной целью является, чтобы никто из списка в дальнейшем не мог занимать государственные должности. Однако попавшие в реестр не задерживаются в нем надолго — через пять лет после занесения все данные будут удаляться. То есть теоретически, лица, утратившие доверие и уволенные за это, смогу вновь вернуться на государственную службу.

В Свердловской области в реестр попали 35 человек. В лидерах стоп-листа сотрудники правоохранительных органов, в том числе ГИБДД и Росгвардии. В списке также значатся несколько мелких чиновников, приставы, сотрудник налоговой службы. Не обошла участь попадания в реестр коррупционеров и бывшего главного архитектора Нижнего Тагила Константина Никкеля, который в июне 2018 года был уволен за утрату доверия.

Среди сотрудников полиции чаще всего причиной увольнения становится нарушение 342 ФЗ — «О службе в органах внутренних дел»: правоохранители допускали конфликт интересов и не выполняли свои основные обязанности.

Всего за девять месяцев 2018 года, по данным прокуратуры Свердловской области, в регионе выявлено 3,3 тысячи нарушений закона в сфере борьбы с коррупцией. 572 должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, 109 — к административной. Кроме того, за этот период было возбуждено 38 уголовных дел.

Однако у некоторых экспертов есть мнение, что реестр не отражает действительности, так как высокопоставленные чиновники, как правило, не попадают под увольнение с формулировкой «утрата доверия», а уходят в связи с окончанием контракта либо по собственному желанию. Если в реестр и попадают депутаты и чиновники, то невысокого ранга. Их увольнение по статье не наносит серьёзный ущерб репутации органов власти, в то же время создает иллюзию наполнения реестра коррупционеров.

Высокопоставленных чиновников уровня министра в реестре нет, и им сложно там оказаться. В мае 2016 года свой пост неожиданно для всех покинул министр здравоохранения Свердловской области Аркадий Белявский. Официальная версия его отставки — уход на пенсию. Однако это увольнение совпало с арестом всех руководителей областного министерства госимущества. После ухода министра, по некоторым данным, следователи стали изучать деятельность его многолетней работы, в частности их интересовали многомиллионные закупки. Сам же Белявский сразу же после увольнения уехал в Германию.

Скандально известная Ольга Глацких уволилась с поста руководителя Департамента молодежной политики по собственному желанию. Карьера чиновницы закончилась в ноябре 2018 года после ее заявления о том, что государство ничего никому не должно и не просило рожать детей. На следующий день после этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отстранил Глацких от должности до окончания проверки. Однако чиновница так и не была уволена. Позже появилось сообщение, что следственный комитет начал проверку расходования средств, выделенных для департамента молодежной политики. В декабре Глацких написала заявление об уходе по собственному желанию. В начале апреля бывшая чиновница получила новую должность — заместитель директора ДИВС Уралочка.