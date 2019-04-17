В Екатеринбурге бывший пристав осужден на 5 лет за хищение 12 миллионов

Судебный пристав-исполнитель в период с 2014 по 2018 годы совместно с начальником отдела - старшим судебным приставом Ленинского райотдела вносил ложные сведения в базу АИС ПК ФССП о том, что различные юрлица имели долги перед подставными взыскателями.

Была установлена причастность подсудимых к 19 эпизодам мошеннических действий. С расчетного счета УФССП они похитили в общей сложности 12 миллионов рублей.

Также пристав обвиняется в получении взятки в размере 1920 рублей за снятие ограничения на регистрацию с автомобиля.