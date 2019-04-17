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В Екатеринбурге бывший пристав осужден на 5 лет за хищение 12 миллионов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге бывший пристав осужден на 5 лет за хищение 12 миллионов

Сегодня, 20:34ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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