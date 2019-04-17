В Екатеринбурге бывший пристав осужден на 5 лет за хищение 12 миллионов
Сегодня, 20:34ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Судебный пристав в Екатеринбурге осужден на пять лет колонии за мошенничество на сумму 12 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Судебный пристав-исполнитель в период с 2014 по 2018 годы совместно с начальником отдела - старшим судебным приставом Ленинского райотдела вносил ложные сведения в базу АИС ПК ФССП о том, что различные юрлица имели долги перед подставными взыскателями.
Была установлена причастность подсудимых к 19 эпизодам мошеннических действий. С расчетного счета УФССП они похитили в общей сложности 12 миллионов рублей.
Также пристав обвиняется в получении взятки в размере 1920 рублей за снятие ограничения на регистрацию с автомобиля.
Судебный пристав был лишен спецзвания. Суд приговорил его к 5 годам колонии, штрафу в 100 тысяч рублей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей