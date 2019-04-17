В Екатеринбурге Гранд Авеню Отель заплатит 30 тыс. за рыбу со стафилококком
Сегодня, 11:06ОбществоФото: 1MediaInvest
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ООО «Гранд Авеню Отель» в Екатеринбурге выплатит штраф в 30 тысяч рублей за свежемороженный лосось, содержащий стафилококковые энетеротоксины, сообщает Свердловский областной суд.
Сюжеты: Екатеринбург
Специалисты Роспотребнадзора провели проверку ООО «Гранд Авеню Отель» в июне 2018 года. Нарушение выявилось в ресторане «Кейс».
Организация была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 30 тысяч рублей.
Адвокат юридического лица подал апелляцию. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил решение первой инстанции без изменений.
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