Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В Екатеринбурге Гранд Авеню Отель заплатит 30 тыс. за рыбу со стафилококком
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
40259181983 b43861f019 z

В Екатеринбурге Гранд Авеню Отель заплатит 30 тыс. за рыбу со стафилококком

Сегодня, 11:06ОбществоФото: 1MediaInvest
Читайте
также
Новый главный архитектор Нижнего Тагила: «Меня интересует масштаб работы»
Уралвагонзавод засудил «полпредское» СМИ экс-депутата Муриновича за ложь
Ели трупы погибших: тагильская семья бросила в квартире без еды 23 кошки