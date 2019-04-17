Власти Кувейта играют против своей страны в деле Марии Лазаревой

Издание «Новые известия» сообщает, что ранее вопрос освобождения Лазаревой на встрече обсуждали глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Кувейта Сабах Аль-Халед Ас-Сабах. В ходе разговора Лазарев выразил надежду на рассмотрение дела Лазарева в рамках действующего законодательства Кувейта. В частности, он отметил, что права обвиняемой должны быть соблюдены в полной мере, как того требует международная конвенция.

Однако свои обещания министр Кувейта так и не выполнил. По итогам прошедших двух заседаний за последний месяц, Лазарева так и остается под стражей. Предполагается, именно из-за этого на форум прилетел первый заместитель Ас-Сабаха - Халед Аль – Джаралла. Ранее он избегал вопросов по поводу тюремного заключения россиянки.

За развитием дела наблюдает также глава Московской Торгово-промышленной Палаты Владимир Платонов, которые предположил, что люди, которые ведут травлю против Лазаревой, также имеют влияние на Эмира. «Наградой» за заключение женщины могли стать полмиллиона долларов, фигурирующих в материалах дела. Однако, те 496 миллионов долларов, как выяснилось, были получены и распределены между инвесторами.

Колумнист американского издания Forbes Эндрю Кэйв заявил, что никто из них не понес материальных потерь. Наоборот, все они получили положенные выплаты, а также хорошую прибыль. Но Лазарева вопреки всем доказательствам, почему-то до сих пор остается в тюрьме.

Следующее слушание по делу Лазаревой, группы топ-менеджеров и владельцев KGL назначено на 21 апреля. В нем примет участие бывший директор ФБР Луис Фри, который предоставит следствию собственное расследование, а также специальный агент ФБР Дэниэл Джилл поделится своей версией дела.

Сегодня Мария Лазарева находится в 10-метровой камере, где также отбывают наказание еще семь женщин. На свободе у россиянки остался пятилетний сын, забота о котором легла на плечи родителей Лазаревой. При этом отец женщины, которому уже 80 лет, вынужден писать письма с просьбой о помощи во всевозможные инстанции.