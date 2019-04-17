Жительница Алапаевска меняла деньги пенсионеров на купюры «банка приколов»

В ходе беседы с пенсионерами она говорила, что пенсионерам полагается надбавка к пенсии в размере двух тысяч рублей, или рассказывала о «денежной реформе». Затем она просила показать накопления и, осматривая купюры, говорила, что купюры вышли из оборота и меняла их на купюры «банка приколов». Если у хозяина квартиры возникали сомнения, она незаметно подменяла деньги.