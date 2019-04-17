Жительница Алапаевска меняла деньги пенсионеров на купюры «банка приколов»
Сегодня, 20:12ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Полицейские в Алапаевске задержали подозреваемую в серии краж денег у пенсионеров. Злоумышленница подменяла деньги на банкноты «банка приколов», сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.
Сюжеты: Алапаевск
Женщина под видом соцработника приходила в квартиры пожилых людей. При этом она намеренно выбирала пенсионеров, которые проживали одни.
В ходе беседы с пенсионерами она говорила, что пенсионерам полагается надбавка к пенсии в размере двух тысяч рублей, или рассказывала о «денежной реформе». Затем она просила показать накопления и, осматривая купюры, говорила, что купюры вышли из оборота и меняла их на купюры «банка приколов». Если у хозяина квартиры возникали сомнения, она незаметно подменяла деньги.
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Задержанная признавалась в трех совершенных преступлениях. Она является уроженкой Челябинска. Ранее женщина отбывала наказание в тюрьме за мошенничество.
Полицейские устанавливают причастность задержанной к другим преступлениям.
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