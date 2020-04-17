Депутат Госдумы Алексей Балыбердин призвал поддержать тагильские НКО

Так, он пообщался с организатором и руководителем тагильской СО АНО «Шаг вперёд» Александром Коченковым и сообщил, что некоммерческим организациям сейчас нужна господдержка.

Правительство предпринимает ряд шагов по поддержке малого, среднего бизнеса, предприятий, людей оставшихся без работы, но пока ещё ничего не озвучено по поддержке некоммерческих организаций,рассказал TagilCity.ru Балыбердин.

По словам депутата, НКО необходима финансовая поддержка от государства, для того, чтобы они продолжали существовать, поскольку выполняют важную социальную работу.

Они помогают людям. У нас есть ряд таких организаций... Они занимаются важным делом,отметил депутат.

Также Балыбердин рассказал, что, по его мнению, в нынешней ситуации возросла востребованность в НКО — практически все волонтёры — их представители.

По словам Александра Коченкова, до нынешней ситуации в стране у него были планы развития СО АНО «Шаг вперёд». Однако организация успела провести одно инклюзивное мероприятие — кулинарный мастер класс, а сейчас проводит совместную акцию с пекарней по доставке куличей пожилым людям, рассказывает TagilCity.ru Коченков.

Сейчас конкретно ничего не понятно, может, тоже придётся углубляться в проведение онлайн мероприятий. Сейчас самое главное, так как мы новенькие, конечно, — это информационная поддержка, ну и, конечно, финансовая,говорит Александр Коченков.

Он отметил, что сейчас средства нужны на само содержание НКО. Коченков поясняет, что многие мероприятия организации также требуют финансовой поддержки, чтобы осуществиться.