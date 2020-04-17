Флешмоб «Герои нашего времени» рассказывает о борцах с COVID-19

Флешмоб запустили региональные волонтерские центры «Единой России». Первые истории о героической борьбе людей с пандемией публиковали волонтеры, депутаты и активисты «Молодой Гвардии», после чего к флешмобу присоединились и другие пользователи соцсетей. Об этом сообщает kursdela.biz.

В «Единой России» отметили, что акция направлена на освещение работы тех людей, которые не могут себе позволить остаться дома, а должны ежедневно бороться с коронавирусом. Это выражение благодарности врачам, учителям, волонтерам и другим специалистам.

Заместитель секретаря Генсовета «Единой России», официальный представитель ситуационного центра «Единой России» Евгений Ревенко сообщил о быстро растущей популярности акции «Герои нашего времени». Используя этот хештег, в соцсетях можно найти много историй тех, кто борется с COVID-19 на передовой, не боясь опасности.

Как пишет сайт ЕР, Ревенко подчеркнул, что эти люди своим примером показывают, как важно в непростые времена оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Они побеждают свои страхи, чтобы спасать жизни больных или делать более комфортным пребывание людей в домашней самоизоляции. Россияне должны знать в лицо героев нашего времени, отметил Ревенко.

В настоящее время волонтерские центры «Единой России» открыты по всей стране. Добровольцы помогают россиянам из «группы риска» пережить пандемию. 19 марта в Калуге при участии секретаря Генсовета партии Андрея Турчака был открыт первый такой центр. 217 615 россиян получили помощь от волонтеров ЕР.