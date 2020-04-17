Из-за пандемии нефть продолжает обваливаться

Как сообщает News.ru, такие рекордные отрицательные показатели связаны с действующим повсеместно режимом самоизоляции. В годовом выражении специалисты ожидают снижение потребления на 9,5 миллионов баррелей в сутки. Однако, данный показатель еще рискует возрасти, так как могут произойти новые вспышки эпидемий, а закрытие границ продлится.

В международном консалтинговом агентстве Argus немного не согласны в озвученным выше прогнозом. Специалисты здесь полагают, что спрос на нефть в мире упадет на 17,7 миллионов баррелей в сутки, а за три месяца в мире образуется 11 миллионов баррелей нефти в виде излишек.

В ОПЕК полагают, что в апреле потребление нефти упадет на 20 миллионов баррелей в сутки, а во втором квартале текущего года - на 12 млн баллере.Тем не менее, в 2020 году все равно ожидается самый крупный обвал потребления нефти в истории - на 6,8 миллиона баррелей в сутки.