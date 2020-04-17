Медик из Нижнего Тагила стала героем всероссийского онлайн-проекта художников

По словам автора проекта «Скетчкарантин» художницы из Королева Московской области Юлии Масуровой, идея проведения конкурса возникла после того, как у нее из-за пандемии перестали поступать заказы на портреты. Девушка начала рисовать продавцов возле магазина у дома. Потом она стала искать врачей, ведущих блоги, дающих интервью, и стала делать их портреты.

Я очень благодарна людям, которые сейчас трудятся, переживаю за них и очень надеюсь, что все будут здоровы. По сути, это не их выбор, они вынуждены контактировать с другими людьми, рискуя своей жизнью, рассказала изданию Юлия.

Фельдшер Карина из Нижнего Тагила, которая ведет блог «Твой знакомый фельдшер» в Instagram узнала о проекте после того, как ее страницу отметили на готовом портрете.

Для меня сюрприз, что кто-то отправил мою страничку художникам. Портрет мне понравился, к тому же для меня это неожиданность, а от этого вдвойне приятно, рассказала Карина.

На странице «Скеткарантина» в Instagram представлены портреты врачей и из других городов. На данный момент в проекте всего восемь участников, но принять участие может любой желающий.