Мэрия Нижнего Тагила официально подтвердила продление дистанционного обучения в школе

Дистанционное обучение будет до особого распоряжения. Никто сроки никакие не устанавливает. Всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Свердловской области, рассказала TagilCity.ru Татьяна Удинцева.

Также она сообщила, что учебный год для первоклассников окончится 22 мая, для учеников 2-11 классов — 29 мая.

Напомним, 6 апреля школы Нижнего Тагила перешли на дистанционное обучение в связи с распространением пандемии коронавируса в стране. Основной платформой образовательного процесса является комплексная информационная система «Сетевой город. Образование». Там появляется информация о расписании, домашние задания ученикам. Также используются и другие сервисы: «Zoom», «Якласс» и «Российская электронная школа». Отметим, что в первый день дистанционного обучения возникли неполадки на информационных платформах.