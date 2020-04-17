Пандемия и падение курса рубля: какие трудности возникли у благотворительных фондов

Труднее всего детям со сложными заболеваниями. Из-за своих диагнозов они не знают, что ждет их завтра, так из-за изменения курса рубля выросла и стоимость операций. Некоторые сборы, которые уже почти достигли нужной суммы, пришлось продлить. Для подопечных, кому требуется операция за рубежом, цена операций поднялась на 10-15%.

Вита Моргунова, 1 годик. Тяжелый порок сердца. Спасёт операция в США. Из-за изменения курса стоимость лечения значительно выросла. Фото: Благотворительный фонд "Алёша"

Например, сборы для трехлетнего Амира Расулова с диагнозом «анемия Даймонда-Блекфена» должны были закончится на днях, дальше малыш отправился бы на в клинику на ТКМ. Такая же ситуация у Таира Кулгунина с ретинобластомой. Рак у мальчика уже на последней стадии.

Амир Расулов, 3 года. Анемией Даймонда-Блекфена. Сбор продвигался медленно. Состояние Амира становилось всё хуже. Когда до нужно суммы оставалось совсем немного, случилось изменение курса рубля. Фото: Благотворительный фонд "Алёша"

Таир Кулгунин, 2 года. Злокачественная опухоль сетчатки на поздней стадии. На данный момент сбор средств закрыт на 82%. Клиника ждёт 100% оплаты, чтобы после снятия карантина сразу же принять срочного пациента. Фото: Благотворительный фонд "Алёша"

Выросла и стоимость медицинского оборудования, поэтому проекты фонда «Алеша» по его закупке находятся на грани срыва. Но то оборудование, которое было приобретено до падения курса рубля, больницы получат.

Сложности пока не почувствовали дети с ДЦП, но их они тоже коснутся. Курсы реабилитации для таких пациентов пропускать категорически нельзя, иначе может случиться откат приобретенных навыков.

Арина Атикова, 6 лет. ДЦП. Курс реабилитации стоит 249 800 рублей. Если девочка его пропустит, может случиться откат – она потеряет уже приобретенные навыки. Фото: Благотворительный фонд "Алёша"

Еще одна проблема — невозможность выехать за границу. Ожидается, что данный запрет будет снят для детей, которым жизненно необходимо такое лечение. Однако к моменту, когда это случится, услуги клиник должны быть оплачены на 100%.

Радмир Галиуллин, 2 года. Метахроматическая лейкодистрофия. У Радмира страшное смертельное заболевание. Спасти мальчика могут в израильской клинике. Чтобы оплатить счёт за лечение нужно собрать почти 5,5 млн рублей и дождаться, когда откроют границы. Фото: Благотворительный фонд "Алёша"

В фонде «Алеша» отмечают, что количество пожертвований сильно упала. Другие возможности по привлечению средств, такие как благотворительные мероприятия, находятся под запретом из-за пандемии.

На данный момент фонд собирает средства для 20 подопечных.

Всем нaм сейчaс oчень тяжелo. Но мы не мoжем oпускать руки. Мы перестрaиваем свoю рабoту. Обычные спосoбы привлeчения срeдств в нoвых услoвиях, увы, не работают. Нaм нужнa нaстоящая спецоперaция по спaсению нaших подoпечных. Поэтoму мы будем рaботать еще интенсивнее и искaть новые вoзможности. У нaс нет прaва брoсить этих дeтей. И, пожaлуйста, не брoсайте их и вы,просят организаторы.

Василина Шаронова, 3 года. Сложнейший порок сердца. Состояние ухудшается. Сбор средств на её лечение закрыт только на 25%. Фото: Благотворительный фонд "Алёша"

Чтобы поддержать работу фонда «Алеша» и спасти детей:

Отправьте СМС с суммой пожертвования на номер 9112. Сделайте пожертвование банковской карты, через PayPal, Яндекс. Деньги или QIWI Кошелек на сайте фонда - https://aleshafond.ru/children Оформите перевод в мобильном банке «Сбербанк.Онлайн» или «Альфа-Банк». Отправьте средства на официальные реквизиты фонда: