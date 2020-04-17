Пандемия и падение курса рубля: какие трудности возникли у благотворительных фондов
В условиях мировой пандемии коронавируса и падения курса рубля благотворительные фонды оказались в сложной ситуации. Стоимость лечения детей выросла в разы, при этом пожертвования сократились до минимума. Подопечные благотворительного фонда «Алеша» также стали заложниками этих препятствий.
Труднее всего детям со сложными заболеваниями. Из-за своих диагнозов они не знают, что ждет их завтра, так из-за изменения курса рубля выросла и стоимость операций. Некоторые сборы, которые уже почти достигли нужной суммы, пришлось продлить. Для подопечных, кому требуется операция за рубежом, цена операций поднялась на 10-15%.
Например, сборы для трехлетнего Амира Расулова с диагнозом «анемия Даймонда-Блекфена» должны были закончится на днях, дальше малыш отправился бы на в клинику на ТКМ. Такая же ситуация у Таира Кулгунина с ретинобластомой. Рак у мальчика уже на последней стадии.
Выросла и стоимость медицинского оборудования, поэтому проекты фонда «Алеша» по его закупке находятся на грани срыва. Но то оборудование, которое было приобретено до падения курса рубля, больницы получат.
Сложности пока не почувствовали дети с ДЦП, но их они тоже коснутся. Курсы реабилитации для таких пациентов пропускать категорически нельзя, иначе может случиться откат приобретенных навыков.
Еще одна проблема — невозможность выехать за границу. Ожидается, что данный запрет будет снят для детей, которым жизненно необходимо такое лечение. Однако к моменту, когда это случится, услуги клиник должны быть оплачены на 100%.
В фонде «Алеша» отмечают, что количество пожертвований сильно упала. Другие возможности по привлечению средств, такие как благотворительные мероприятия, находятся под запретом из-за пандемии.
На данный момент фонд собирает средства для 20 подопечных.
Всем нaм сейчaс oчень тяжелo. Но мы не мoжем oпускать руки. Мы перестрaиваем свoю рабoту. Обычные спосoбы привлeчения срeдств в нoвых услoвиях, увы, не работают. Нaм нужнa нaстоящая спецоперaция по спaсению нaших подoпечных. Поэтoму мы будем рaботать еще интенсивнее и искaть новые вoзможности. У нaс нет прaва брoсить этих дeтей. И, пожaлуйста, не брoсайте их и вы,просят организаторы.
Чтобы поддержать работу фонда «Алеша» и спасти детей:
- Отправьте СМС с суммой пожертвования на номер 9112.
- Сделайте пожертвование банковской карты, через PayPal, Яндекс. Деньги или QIWI Кошелек на сайте фонда - https://aleshafond.ru/children
- Оформите перевод в мобильном банке «Сбербанк.Онлайн» или «Альфа-Банк».
- Отправьте средства на официальные реквизиты фонда:
- Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт‑Петербург
- Расчетный счёт: 40703 81005 52400 00272
- Счёт банка: 30101 81050 00000 00653
- БИК: 044 030 653
- КПП: 781 601 001
- ИНН: 780 530 3459
- Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Алёша»
- Назначение платежа: Благотворительное пожертвование