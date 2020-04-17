Под Нижним Тагилом школьника оштрафовали за оскорбление директора школы

После сообщения руководителю учебного заведения о хулиганстве жителями поселка, ставшими свидетелями происшествия, было подано заявление в прокуратуру. В результате было возбуждено административное дело по статье «Оскорбление». Молодому человеку предстоит выплатить штраф в размере одной тысячи рублей.