Под Нижним Тагилом школьника оштрафовали за оскорбление директора школы
Сегодня, 20:00ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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17-летний школьник, житель пригородного поселка Нижнего Тагила, получил штраф за оскорбление директора своей школы. На гараже директора он краской нанес нецензурные выражения и изображения, сообщают ИА «Все новости».
Сюжеты: Пригород
После сообщения руководителю учебного заведения о хулиганстве жителями поселка, ставшими свидетелями происшествия, было подано заявление в прокуратуру. В результате было возбуждено административное дело по статье «Оскорбление». Молодому человеку предстоит выплатить штраф в размере одной тысячи рублей.
Юноша признал свою вину. Он сообщил, что не испытывал неприязни к директору школы и просто решил пошутить.
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