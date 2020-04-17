Полная изоляция, день семнадцатый. Что происходит в Нижнем Тагиле

По последним данным в Нижнем Тагиле не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом. Лаборатории продолжают проводить исследования. Так, за последние сутки было проведено 496 анализов.

В тагильских лабораториях за сутки проведено 496 исследований проб на коронавирус

«Уралвагонзавод» приобрел для города специальное оборудование для проведения тестирования на коронавирус. Оно позволяет получать результаты уже через 5,5 часов.

УВЗ приобрел для Нижнего Тагила оборудование для проведения тестов на коронавирус

В мэрии Нижнего Тагила официально подтвердили продление дистанционного обучения в школах.

Мэрия Нижнего Тагила официально подтвердила продление дистанционного обучения в школе

В регионе продолжают действовать штрафы за нарушение самоизоляции. Из Нижнего Тагила с 11 по 17 апреля министерство общественной безопасности не получило ни одного материала о нарушении режима.

Из Нижнего Тагила за неделю не поступило ни одного материала о нарушении самоизоляции

При этом, индекс самоизоляции граждан сохраняется на достаточно низком уровне. По данным на 14.00 этого дня он составил 2,4 балла. Это означает, что люди не сидят дома. Чем выше индекс, тем меньше людей на улицах. Яндекс предоставляет данные для ознакомления, они не могут быть использованы для вычисления среднестатистического количества людей на улице.

На этой неделе индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле ухудшился

Депутат Государственной думы Алексей Балыбердин призвал поддержать некоммерческие организации в условиях пандемии коронавируса.

Депутат Госдумы Алексей Балыбердин призвал поддержать тагильские НКО

Послезавтра состоится празднование Пасхи. Однако гражданам рекомендовано оставаться дома с целью предупреждения распространения коронавируса. В связи с этим к горожанам обратился епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений.

Сегодня, когда введён особый режим, мы понимаем, что у людей, которые находятся на самоизоляции, которые внимательно относятся к призывам врачей, которые вынуждены будут провести этот праздник дома, появляется хорошая возможность — не быть от него отлученным и поучаствовать в Пасхальных богослужениях, посмотрев трансляцию богослужений из Троицкого собора Нижнего Тагила или из других храмов, которые по многим каналам будут транслироваться. Хотя бы таким образом приобщиться к празднику, сказал он.

Видеообращение епископа опубликовано в официально аккаунте Нижнего Тагила в Instagram.

Волонтеры Медицинского колледжа также продолжают работу. Об этом они рассказывают на своей странице в Instagram.

По последним данным в России зарегистрировано более 32 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Свердловской области насчитывается 115 заболевших.