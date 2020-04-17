Полная изоляция, день семнадцатый. Что происходит в Нижнем Тагиле
Накануне стало известно, что в Свердловской области режим самоизоляции продлен бессрочно, то есть до особого распоряжения. В школах официально продлили дистанционное обучение. Новых случаев коронавируса в городе не зафиксировано. Что произошло интересного за день, расскажет TagilCity.ru.
По последним данным в Нижнем Тагиле не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом. Лаборатории продолжают проводить исследования. Так, за последние сутки было проведено 496 анализов.
«Уралвагонзавод» приобрел для города специальное оборудование для проведения тестирования на коронавирус. Оно позволяет получать результаты уже через 5,5 часов.
В мэрии Нижнего Тагила официально подтвердили продление дистанционного обучения в школах.
В регионе продолжают действовать штрафы за нарушение самоизоляции. Из Нижнего Тагила с 11 по 17 апреля министерство общественной безопасности не получило ни одного материала о нарушении режима.
При этом, индекс самоизоляции граждан сохраняется на достаточно низком уровне. По данным на 14.00 этого дня он составил 2,4 балла. Это означает, что люди не сидят дома. Чем выше индекс, тем меньше людей на улицах. Яндекс предоставляет данные для ознакомления, они не могут быть использованы для вычисления среднестатистического количества людей на улице.
Депутат Государственной думы Алексей Балыбердин призвал поддержать некоммерческие организации в условиях пандемии коронавируса.
Послезавтра состоится празднование Пасхи. Однако гражданам рекомендовано оставаться дома с целью предупреждения распространения коронавируса. В связи с этим к горожанам обратился епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений.
Сегодня, когда введён особый режим, мы понимаем, что у людей, которые находятся на самоизоляции, которые внимательно относятся к призывам врачей, которые вынуждены будут провести этот праздник дома, появляется хорошая возможность — не быть от него отлученным и поучаствовать в Пасхальных богослужениях, посмотрев трансляцию богослужений из Троицкого собора Нижнего Тагила или из других храмов, которые по многим каналам будут транслироваться. Хотя бы таким образом приобщиться к празднику, сказал он.
Видеообращение епископа опубликовано в официально аккаунте Нижнего Тагила в Instagram.
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Епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений обратился к прихожанам. «Сегодня, когда введён особый режим, мы понимаем, что у людей, которые находятся на самоизоляции, которые внимательно относятся к призывам врачей, которые вынуждены будут провести этот праздник дома, появляется хорошая возможность — не быть от него отлученным и поучаствовать в Пасхальных богослужениях, посмотрев трансляцию богослужений из Троицкого собора Нижнего Тагила или из других храмов, которые по многим каналам будут транслироваться. Хотя бы таким образом приобщиться к празднику». ⠀ Напомним, прямую трансляцию пасхальной службы в Нижнем Тагиле можно увидеть: ⠀ На телеканалах: "Тагил-ТВ", "Телекон" ⠀ В Интернете: Сайт Нижнетагильской епархии: https://tagileparhiya.ru В ВКонтакте — https://vk.com/eparhiyant Одноклассники — https://ok.ru/eparhiyant Facebook — https://www.facebook.com/tagileparhiya/ Официальная группа Свято-Троицкого кафедрального собора ВКонтакте — https://vk.com/public174001722 Сайт телекомпании «Тагил-ТВ» http://www.tagil-tv.ru/ Сайт телекомпании «Телекон» http://www.telecon-tv.ru/ «Все новости НТ» https://vsenovostint.ru/ ⠀ #нижнийтагил
Публикация от Нижний Тагил (@tagil_official)
Волонтеры Медицинского колледжа также продолжают работу. Об этом они рассказывают на своей странице в Instagram.
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#штаббыстрогореагирования#волонтерымедики #ОНФ. в Нижнем Тагиле #МЫВМЕСТЕ: акция проводится во всех регионах Российской Федерации. ‼Активно в акции участвуют и представители Нижнетагильского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Акция проводится в рамках объединения россиян против распространения коронавируса. Сейчас наши волонтеры помогли в приобретении продуктов питания и оплате КУ для пенсионерки - Галины Ивановны, которая обратилась за помощью по горячей линии ОНФ! По номеру ☎8(800) 200-34-11☎ работает единая федеральная горячая линия по приему обращений от людей пожилого возраста и маломобильных граждан. 📍Свои заявки на помощь можно подать также через мобильное приложение «ОНФ.Помощь» #ВолонтерыМедики #МыВместе #СтопКоронавирус #СОМК #ЗдоровыйУралец #ФондПрезидентскихГрантов #ПобедителиВторогоКонкурса2019
Публикация от «Доброе Сердце❤️» (@vo_dobroeserdce)
По последним данным в России зарегистрировано более 32 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Свердловской области насчитывается 115 заболевших.