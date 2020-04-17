Ровно месяц назад в Свердловской области зарегистрировали первый случай коронавируса
Уже прошел месяц с того момента, как был подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Свердловской области.
Первой заболевшей оказалась девушка из Екатеринбурга. Она вернулась после отпуска из Италии. За время, пока у не было выявлено заболевание, она контактировала с мамой и таксистом. Они были отправлены на карантин.
С 28 марта в регионе был введен режим самоизоляции. Гражданам рекомендуется не выходить без надобности из своих домов. В частности, разрешается пойти на работу, в магазин, аптеку или выгулять собаку. При этом в Свердловской области действует система штрафов. Сначала она была введена только для тех, кто нарушает условия самоизоляции после прибытия из-за границы, но теперь данная мера распространяется на всех жителей региона. Кроме того, из-за пандемии были отменены массовые мероприятия и закрыта большая часть магазинов. Работать разрешается только продуктовым магазинам, аптекам, а также ряду других предприятий.
На сегодняшний день в Свердловской области насчитывается уже 115 человек, зараженных коронавирусом. При этом 47 из них уже выздоровели и выписаны домой из больницы. В Нижнем Тагиле подтверждено пять случаев заболевания.