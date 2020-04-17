Самые богатые депутаты Нижнего Тагила по результатам подачи деклараций за 2019 год

Эта разница обусловлена продажей квартиры в Екатеринбурге, автомобиля Toyota Land Cruiser 200 вместе с парковочным местом.

Во владении депутата остаются шесть земельных участков, жилой дом 57,1 кв. м., две мастерские, ангар и другие строения. Доходы его жены возросли примерно на один миллион рублей.

Второе место в этом списке занимает экс-спикер нижнетагильской гордумы Алексей Пырин. Его доход, в сравнении с прошлой подачей увеличился на три миллиона и составил 10,4 миллионов рублей. Депутат продал земельный участок, садовый дом, гараж и снегоход Yamaha. В собственности Пыриных осталась квартира в 100,9 кв. м.

На третьем месте — GR-директор АО НПК «Уралвагонзавод» Андрей Палатов. Его доход составил 9,3 миллиона рублей. Доход увеличился на четыре миллиона после продажи автомобиля Toyota Land Cruiser и квартиры площадью 35,8 кв. м. В прошлом году Палатовы приобрели дом, площадью 383,2 кв. м.

Девять миллионов рублей указал директор «УБТ-Сервиса» Гаджи Абдулов, 8,3 миллиона рублей — замдиректора УК «Созвездие» Кирилл Романов, 7,3 миллиона рублей — начальник коксохимического производства Никита Беркутов, 6,8 миллиона рублей — гендиректор «Уралкриомаша» Дмитрий Скоропупов, 5,3 десятых миллиона рублей — главный энергетик ЕВРАЗ НТМК Денис Корякин, 4,2 миллиона рублей — директор ДЮСШ № 2 Олег Перминов, спикер гордумы Вадим Раудштейн — около одного миллиона рублей.

Доходы Михаила Кручинина уменьшились в четыре раза — с почти трех миллионов до 654 тысяч рублей.