В ФНС предложили создать реестр доходов россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) предложила создать специальный реестр, куда будут вносится все доходы россиян, сообщают «Известия» со ссылкой на замруководителя ведомства Виталия Колесникова.
По его словам, реестр позволит выстраивать семейные связи на основании полученных данных. Затем, при помощи информации от других ведомств можно будет рассчитывать средние доходы семьи, осуществлять контроль, а впоследствии оказывать нужную помощь.
Колесников считает, что в стране отсутствует «объективное счетное понятие семьи, домохозяйства», поэтому создание базы и принятие соответствующего законопроекта является актуальным.
Согласно законопроекту, в федеральный реестр будут вносится такие данные как ФИО, дата и место рождения или смерти, пол, реквизиты документов, а также дополнительные сведения, к примеру, родственные связи и семейное положение.
Предполагается, что в реестр информация будет поступать от органов власти различных уровней.
Как сообщает «РБК», документ может начать действовать с 1 января следующего года. Исключением являются отдельные положения, для которых установлены конкретные сроки.