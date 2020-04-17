В ФНС предложили создать реестр доходов россиян

По его словам, реестр позволит выстраивать семейные связи на основании полученных данных. Затем, при помощи информации от других ведомств можно будет рассчитывать средние доходы семьи, осуществлять контроль, а впоследствии оказывать нужную помощь.

Колесников считает, что в стране отсутствует «объективное счетное понятие семьи, домохозяйства», поэтому создание базы и принятие соответствующего законопроекта является актуальным.

Согласно законопроекту, в федеральный реестр будут вносится такие данные как ФИО, дата и место рождения или смерти, пол, реквизиты документов, а также дополнительные сведения, к примеру, родственные связи и семейное положение.

Предполагается, что в реестр информация будет поступать от органов власти различных уровней.