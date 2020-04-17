В Нижнем Тагиле начался ремонт дороги по Красных Зорь в рамках нацпроекта БКАД

Дорожные рабочие начали снимать старое асфальтобетонное покрытие. По словам мастера МУП «ТДС» Хисама Салахутдинова, участок планируется очистить при помощи фрезы за один день. С понедельника планируется начать демонтаж, а затем установку борового камня.

Оператор Александр Белев отметил, что на фрезе рабочие трудятся с конца марта. Она уже была использована на улицах Фрунзе, Краснознаменная, Челюскинцев для ремонта дорог в рамках эксплуатационного содержания дорог.

Директор МУП «ТДС» Игорь Васильев рассказл, что в реализации нацпроекта в этом году будет задействовано около двухсот работников предприятия.