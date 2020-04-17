В Нижнем Тагиле начался ремонт дороги по Красных Зорь в рамках нацпроекта БКАД
Сегодня, 20:36ОбществоФото: группа "Дороги без дураков" во "Вконтакте"
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МУП «Тагилсдострой» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начал ремонт дороги по улице Красных Зорь от улицы Металлургов до Балакинской, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Нижний Тагил
Дорожные рабочие начали снимать старое асфальтобетонное покрытие. По словам мастера МУП «ТДС» Хисама Салахутдинова, участок планируется очистить при помощи фрезы за один день. С понедельника планируется начать демонтаж, а затем установку борового камня.
Оператор Александр Белев отметил, что на фрезе рабочие трудятся с конца марта. Она уже была использована на улицах Фрунзе, Краснознаменная, Челюскинцев для ремонта дорог в рамках эксплуатационного содержания дорог.
Директор МУП «ТДС» Игорь Васильев рассказл, что в реализации нацпроекта в этом году будет задействовано около двухсот работников предприятия.
В этом месяце «Тагилдорстрой» начнет ремонтировать еще одну дорогу на улице Геологов в микрорайоне Нижняя Черемшанка.
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