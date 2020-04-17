В Свердловской области одновременно растут количество безработных и дефицит кадров

С начала года в службу занятости было подано около 49 тысяч заявлений. Почти половина желающих встать на учет воспользовались услугой дистанционно. Из них 1 157 человек уже имеют статус безработных.

Отметим, что с конца марта в 10 раз произошло увеличение численности работников неполной занятости. Сейчас их количество составляет почти 26 тысяч человек.

Стоит сказать, что вакансий, предоставляемых в службе занятости, намного больше, чем желающих трудоустроиться. Речь идет примерно о 34,5 тысячах мест.