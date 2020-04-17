В Свердловской области одновременно растут количество безработных и дефицит кадров
Сегодня, 17:27ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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На сегодняшний день число ищущих работу граждан в Свердловской области составляет почти 26 тысяч. Это на четыре тысячи больше, чем в начале года, рассказывает JustМedia со ссылкой на замдиректора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталии Бордюговой.
С начала года в службу занятости было подано около 49 тысяч заявлений. Почти половина желающих встать на учет воспользовались услугой дистанционно. Из них 1 157 человек уже имеют статус безработных.
Отметим, что с конца марта в 10 раз произошло увеличение численности работников неполной занятости. Сейчас их количество составляет почти 26 тысяч человек.
Стоит сказать, что вакансий, предоставляемых в службе занятости, намного больше, чем желающих трудоустроиться. Речь идет примерно о 34,5 тысячах мест.
Напомним, что сейчас появилась возможность дистанционно подать заявление для постановки на учет в центр занятости населения. Для этого необходимо воспользоваться услугами портала «Работа в России» или сайта госуслуг.
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