В Свердловской области сообщили о четырех новых случаях заболевания коронавирусом
Сегодня, 12:30ОбществоФото: pixabay.com
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В Свердловской области зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает портал E1 со ссылкой на источник в Минздраве.
Сюжеты: Коронавирус
По словам источника, заболевшие выявлены в Екатеринбурге, Полевском и Ревде.
Общее количество зараженных в регионе составляет 115 человек, из них семь человек находятся в тяжелом состоянии, еще двое подключены к аппарату ИВЛ.
По последним данным в России зарегистрировано около 28 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 2 304 человека выздоровели, 232 — скончались.
Карта распространения коронавируса в России
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