В Свердловской области сообщили о четырех новых случаях заболевания коронавирусом

По словам источника, заболевшие выявлены в Екатеринбурге, Полевском и Ревде.

Общее количество зараженных в регионе составляет 115 человек, из них семь человек находятся в тяжелом состоянии, еще двое подключены к аппарату ИВЛ.

По последним данным в России зарегистрировано около 28 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 2 304 человека выздоровели, 232 — скончались.