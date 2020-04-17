Военнослужащие провели персональный мини-парад онлайн для фронтовика из Екатеринбурга
Сегодня, 22:08ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) поздравили фронтовика-артеллериста Михаила Чечулина из Екатеринбурга, показав для него персональный мини-парад в режиме онлай, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу города.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Все участники мини-парада были в медицинских масках.
Во дворе дома, где проживает Михаил Павлович, был размещен подвижный телеэкран. На нем военные показали плац-концерт, а также торжественное парадное прохождение взвода роты почетного караула ЦВО. Кроме того, ветерана лично поздравил с наступающим 75-летием Победы начальник ракетных войск и артиллерии округа генерал-майор Олег Киседобрев.
Из-за пандемии коронавируса в России было запрещено проведение массовых мероприятий. Накануне стало известно о переносе парада Победы с 9 мая на другой день. Пока неизвестно в какой день состоится празднование.
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