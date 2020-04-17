Военнослужащие провели персональный мини-парад онлайн для фронтовика из Екатеринбурга

Все участники мини-парада были в медицинских масках.

Во дворе дома, где проживает Михаил Павлович, был размещен подвижный телеэкран. На нем военные показали плац-концерт, а также торжественное парадное прохождение взвода роты почетного караула ЦВО. Кроме того, ветерана лично поздравил с наступающим 75-летием Победы начальник ракетных войск и артиллерии округа генерал-майор Олег Киседобрев.