Более 1,6 тысячи свердловчан обманули аферисты за 3 месяца 2021 года

Один из пострадавших, 38-летний екатерибуржец, взял кредит в сумме шесть миллионов рублей и перевел деньги злоумышленникам после звонка из «службы безопасности банка». Мошенник сказал, что нужно пройти процедуру переактивации счета.
Отмечается, что жертвами аферистов становятся люди различных профессий и возрастов. Многие из них знают о мошеннических схемах, но все равно попадаются на уловки злоумышленников.
По словам официального представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, людям необходимо запомнить основные методы, которыми пользуются преступники. Например, они могут сообщить, что родственник совершил ДТП и потребовать деньги, чтобы избежать тюрьмы.
Вам могут сказать, что необходимо снять порчу. Старая, но по-прежнему действующая схема обмана, рассказал Горелых Е1.
Он отметил, что преступники часто пугают граждан взломом счета в банке или «компьютерной атакой» на телефон. Горелых подчеркнул, что аферисты могут представляться сотрудниками любых правоохранительных органов.
Напомним, кредит на два миллиона рублей взяла жительница Екатеринбурга и перевела их мошенникам. Ей обещали вернуть деньги из «МММ», но для этого было нужно заплатить налог.