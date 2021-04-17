Может ли быть цирк без животных? Мнения артистов и зоозащитников

Максим Черевко упомянул в беседе с TagilCity.ru про цирк без зверей в Германии, где люди показывают только театр теней. Также артист заметил, что поколение, которое растет сейчас, не интересуется происходящим на арене. Мама приводит ребенка в цирк, а представление ему не нужно — он сидит и играет в телефон.