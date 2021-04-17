Обыски по делу о детской порнографии провели силовики в Екатеринбурге

Также обыскали жилье участников общества в Москве и Санкт-Петербурге, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на инсайдера.
По словам источника, причиной могли послужить снимки обнаженных детей во «ВКонтакте», которые могла опубликовать женщина из Санкт-Петербурга, имевшая отношение к сообществу Ошо.
Напомним, 46-летний тагильчанин подозревается в снимке с 9-летней девочкой на камеру телефона. Ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы по ч. 2 ст. 242 УК РФ (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). Ранее мужчина уже был осужден за изготовление порнографии с детьми.