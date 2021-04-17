Обыски по делу о детской порнографии провели силовики в Екатеринбурге

Обыски по делу о детской порнографии провели силовики в Екатеринбурге
Сегодня, 11:06ОбществоФото: pixabay.com
Обыски по делу о детской порнографии провели силовики Центра по противодействию экстремизму в квартирах членов общества философа Ошо в Екатеринбурге.

Также обыскали жилье участников общества в Москве и Санкт-Петербурге, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на инсайдера.

По словам источника, причиной могли послужить снимки обнаженных детей во «ВКонтакте», которые могла опубликовать женщина из Санкт-Петербурга, имевшая отношение к сообществу Ошо.

Напомним, 46-летний тагильчанин подозревается в снимке с 9-летней девочкой на камеру телефона. Ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы по ч. 2 ст. 242 УК РФ (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). Ранее мужчина уже был осужден за изготовление порнографии с детьми.

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Екатеринбург
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