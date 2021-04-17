В проект СТД «Театр на прокачку» попал Молодежный театр Нижнего Тагила

В проект СТД «Театр на прокачку» попал Молодежный театр Нижнего Тагила
Сегодня, 16:34ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Молодежный театр Нижнего Тагила с его главным режиссером Антоном Бутаковым попал в проект Союза театральных деятелей России «Театр на прокачку». Список выбранных коллективов был опубликован 16 апреля.

Принять участие в проекте имеют права театры, художественные руководители или главные режиссеры, занимающие пост менее трех лет. По заявлению «Театра на прокачку», проект окажет помощь региональным театрам, которыми на данный момент управляет «новое художественное руководство».

Этот шанс очень серьезный во всех отношениях. Это ведь не только творческая сторона театра будет задействована, но и техническая и административная,отметил ИА «Все новости» Антон Бутаков.

В общей сложности в проекте, помимо молодежного театра из Нижнего Тагила, три других участника: Лысьвенский театр драмы имени А. А. Савина, Томский областной театр юного зрителя и Набережночелнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова.

Напомним, в конце марта стало известно, что глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вручил премии двум творческим коллективам за достижения в области культуры.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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