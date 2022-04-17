Депутат из Тагила декларирует миллионный бюджет, а у иностранца арестовывают иномарку

Большегруз и рейсовый автобус устраивают гонки неподалеку от ГИБДД Нижнего Тагила, разносчица пенсий собирает деньги на развитие фонда, а «граждане СССР*» принесли своим лидерам почти полмиллиона рублей за два года — рассказываем об интересных событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за выходные, 16 и 17 апреля.

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