Porsche Cayenne без ключей за 133 тысячи рублей продают за долги в Березовском

Росимущество предлагает свердловчанам выкупить за 133 тысячи рублей элитную иномарку со стоянки в Березовском. За столь скромную сумму покупатель может стать владельцем немецкой иномарки премиум класса. Однако, у привлекательного по цене Porsche Cayenne есть несколько недостатков, пишет Е1.
Во-первых, машина не была растаможена на территории Российской Федерации. Во-вторых, от иномарки нет даже ключей. В-третьих, никто не даст на немецкую машину никакой гарантии — какие изъяны есть у автомобиля, никто, кроме бывшего хозяина, не знает.
Кстати, согласно информации издания, бывшим владельцем иномарки является итальянец Луиджи Беллуччи. Иностранец был совладельцем хлебопекарного и кондитерского бизнеса в Екатеринбурге, однако после разорения компании Porsche Cayenne изъяли за долги.
Машина находится на стоянке в Березовском.