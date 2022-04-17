Porsche Cayenne без ключей за 133 тысячи рублей продают за долги в Березовском

Росимущество выставило на торги Porsche Cayenne по цене отечественной легковушки. У низкой стоимости элитной иномарки есть, как минимум, два подвоха — отсутствие ключей и проблемы с таможней. Само транспортное средство находится в Березовском.

Росимущество предлагает свердловчанам выкупить за 133 тысячи рублей элитную иномарку со стоянки в Березовском. За столь скромную сумму покупатель может стать владельцем немецкой иномарки премиум класса. Однако, у привлекательного по цене Porsche Cayenne есть несколько недостатков, пишет Е1. Во-первых, машина не была растаможена на территории Российской Федерации. Во-вторых, от иномарки нет даже ключей. В-третьих, никто не даст на немецкую машину никакой гарантии — какие изъяны есть у автомобиля, никто, кроме бывшего хозяина, не знает. Кстати, согласно информации издания, бывшим владельцем иномарки является итальянец Луиджи Беллуччи. Иностранец был совладельцем хлебопекарного и кондитерского бизнеса в Екатеринбурге, однако после разорения компании Porsche Cayenne изъяли за долги. Машина находится на стоянке в Березовском.

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