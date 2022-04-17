Реконструкция центрального кладбища в Нижнем Тагиле обойдется в 47,2 млн рублей

Три года займет реализация проекта реконструкции центрального кладбища Нижнего Тагила. За это время подрядчику предстоит провести работы на 47,2 млн рублей.

Согласно документации, проект реконструкции кладбища «Рогожино» в Нижнем Тагиле рассчитан на три года. На первом этапе подрядчику предстоит выкорчевать деревья и провести благоустройство и озеленение территории: привести в порядок проезды и тротуары для кладбища. Заказчик соответственно готов потратить на это 1 млн и 19,5 млн рублей. Также в первый год реконструкции на территории будут размещены временные здания и сооружения за 242 тысячи рублей. Дополнительные затраты по работам в зимнее время составят почти полмиллиона рублей. Авторский надзор — 42,8 тысячи рублей. Финальная сумма первого года реконструкции составит 26,2 млн рублей. На втором этапе планируется провести благоустройство и озеленение территории: сделать проезды с учетом укладки бетона, а также ограждения площадки для мусора. Итого планируется потратить 9,2 миллиона рублей. В эту сумму по аналогии с первым годом входят авторский надзор, а также дополнительные затраты на производство работ в зимнее время. Третий год строительства подразумевает обустройство 19,1 тысячи квадратных метров проездов. Со всеми дополнительными работами финальная сумма этого этапа составит 11,6 млн рублей. Общая стоимость контракта составляет 47,2 млн рублей. Конкурс на выполнение всех работ, согласно плану «Службы заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила, продлится до 25 апреля. На обустройство захоронений на тагильском центральном кладбище потребуется 47 млн

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