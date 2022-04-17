В городах Свердловской области на Вербное воскресенье выпал снег

В городах Свердловской области на Вербное воскресенье выпал снег
В городах Свердловской области на Вербное воскресенье выпал снег
Сегодня, 12:17ОбществоФото: паблик "Моя Кушва"
Снегопад прошел в ряде городов России накануне вечером и ночью. Не исключением стали и муниципалитеты Свердловской области.

Теплая апрельская погода на Урале сменилась снегопадом и понижением температуры воздуха до минусовых отметок. Так, на севере Свердловской области в Серове снегом покрыты машины и дороги, детские площадки во дворах и пешеходные тропинки. Жители Краснотурьинска выкладывают фотографии лавочек в парках, покрытых снегом.

снег в Краснотурьинске
Фото:Cообщество «Моя Кушва»

В МЧС свердловчан предупреждают о прохладной погоде и осадках. Так, жителей региона ожидает облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки. Днем 17 апреля на юго-западе Свердловской области пройдут дожди с мокрым снегом. Ночью на севере региона ожидается снег. Ветер будет северо-западный до 8 метров в секунду. Ночью столбик термометра местами опустится до 5 градусов ниже нуля, днем ожидает около +4 градусов.

Подписчики в соцсетях сообщают о снеге накануне церковного праздника в разных городах России - Нижнем Новгороде, Казани, Чебоксарах, Суздале и других муниципалитетах.

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СеровКраснотурьинскснегВербное воскресенье
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