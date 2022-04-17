В городах Свердловской области на Вербное воскресенье выпал снег

Теплая апрельская погода на Урале сменилась снегопадом и понижением температуры воздуха до минусовых отметок. Так, на севере Свердловской области в Серове снегом покрыты машины и дороги, детские площадки во дворах и пешеходные тропинки. Жители Краснотурьинска выкладывают фотографии лавочек в парках, покрытых снегом.
В МЧС свердловчан предупреждают о прохладной погоде и осадках. Так, жителей региона ожидает облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки. Днем 17 апреля на юго-западе Свердловской области пройдут дожди с мокрым снегом. Ночью на севере региона ожидается снег. Ветер будет северо-западный до 8 метров в секунду. Ночью столбик термометра местами опустится до 5 градусов ниже нуля, днем ожидает около +4 градусов.
Подписчики в соцсетях сообщают о снеге накануне церковного праздника в разных городах России - Нижнем Новгороде, Казани, Чебоксарах, Суздале и других муниципалитетах.