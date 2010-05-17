Дети и подростки, пережившие насилие, получат психологическую помощь в г. Нижний Тагил
17 мая 2010, 15:43ОбществоArtem
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В случае насилия над ребёнком помощь нужно оказывать, в том числе, и взрослому.
В этом уверен психиатр Центра семейной терапии и консультирования Нижнего Тагила Дмитрий Винокуров. Как оказывать поддержку детям, над которыми совершается насилие? Как проводить психологическую работу со взрослыми? Ответы на эти вопросы будут искать организаторы городского проекта «Вместе защитим». В его рамках начала работу горячая линия по проблемам насилия над детьми. По телефону 49-00-55 информацию и советы дадут опытные специалисты. Работать горячая линия будет по будням в рабочее время, до конца года. Туда за советом могут позвонить как взрослые, так и дети.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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