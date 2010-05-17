Диану Арбенину задержали в «Кольцово» и собирались снять с рейса

Как пишет АПИ, 15 мая, после концерта в Екатеринбурге, «Ночные Снайперы» вылетали в Москву. Диана Арбенина летела с сумкой-холодильником, в которой находилось грудное молоко для двоих ее детей. Оно то и привлекло внимание работников аэропорта. Дело в том, что по закону в салон помимо обычно разрешенных 100 мл можно проносить любое количество жизненно важных жидкостей.

Однако является ли грудное молоко именно «жизненно важной жидкостью», в каждом конкретном случае определяет служба безопасности аэропорта. Грудное молоко показалось работникам аэропорта не очень важной жидкостью, и Арбениной не просто запретили его к провозу, но отобрали паспорт и угрожали снять с рейса. В результате кулер с бутылочками под свою ответственность пронес в салон представитель компании «Аэрофлот» Дмитрий Синюхин. Но когда работники аэропорта узнали вылетающую артистку, сменили гнев на милость и даже извинились.