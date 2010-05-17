Хорошей погоды раньше выходных ждать не стоит, считают синоптики
17 мая 2010, 15:59ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Об этом рассказала главный синоптик свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко.
В течение недели ночью возможны заморозки, а дневная температура не поднимется выше 17 градусов. Так же, в ближайшие пять дней не исключены дожди. Но к выходным ситуация должна изменится, дожди закончатся и воздух прогреется до 22 градусов – отметила Галина Шепоренко.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей