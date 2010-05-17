Инициатива Microsoft «Твой курс» теперь и в г. Нижний Тагил

В рамках программы «Твой курс», нацеленной на освоение ИТ-технологий всеми желающими, в Нижнем Тагиле открыт центр компьютерной грамотности на базе НТГСПА. Бесплатное обучение в центре, в том числе и дистанционно, смогут пройти все желающие вне зависимости от уровня владения навыками работы с ПК.

Освоение ИТ в рамках программы «Твой курс» способно повысить качество жизни российских граждан в целом и тагильчан в частности, считаетАндрей Кинаш, представитель компании Microsoft в Уральском Федеральном округе: «Полученные навыки помогут интегрироваться в информационное общество и дадут возможность пользоваться электронными госуслугами, безработным – трудоустроиться, а ИТ-профессионалам – повысить квалификацию».

Инициатива «Твой курс» ориентирована на регионы, в которых уровень освоения ИТ, как правило, ниже, чем в столице и крупных мегаполисах. За 3 года, в течение которых будет реализована инициатива, свою компетенцию в сфере ИТ смогут повысить более 1 млн. человек во всех регионах страны. Только в 2010 году Microsoft планирует открыть до 100 центров компьютерной грамотности по всей стране.