Конкурс красоты «Мисс Нижний Тагил» набирает обороты
17 мая 2010, 11:52ОбществоArtem
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В мае прошел уже второй кастинг. Во втором полуфинале, который пройдет в середине лета, будут участвовать 12 девушек.
Из них выберут пятерых самых красивых и обаятельных для финала конкурса.
А пока любуемся финалистками второго кастинга, прошедшими во второй полуфинал. Одна из них может стать лицом нашего города!
Более подробная информация о конкурсе «Мисс Нижний Тагил» читайте здесь:
© Ольга Орехова TagilCity.ru
Фото предоставлены Арт-Холдингом «Вернисаж»
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