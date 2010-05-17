Конкурс красоты «Мисс Нижний Тагил» набирает обороты

Из них выберут пятерых самых красивых и обаятельных для финала конкурса.

А пока любуемся финалистками второго кастинга, прошедшими во второй полуфинал. Одна из них может стать лицом нашего города!

Более подробная информация о конкурсе «Мисс Нижний Тагил» читайте здесь:

© Ольга Орехова TagilCity.ru