Мак и коноплю будут искать на садовых участках наркополицейские г. Нижний Тагил

В городе стартовала операция «Мак». Она продлится до осени. Сотрудники госнаркоконтроля будут ликвидировать незаконные посевы растений, содержащих наркотические вещества. Ожидаются рейды на дачные участки, объезды сельской местности, состоятся рабочие встречи с председателями садово-огородных кооперативов и сельскохозпредприятий. Как отметили в нижнетагильском отделении госнаркоконтроля, климат Свердловской области благоприятен для выращивания наркотикосодержащих растений. Между тем, за это грозит лишение свободы на срок до 8-ми лет. А если землевладелец не уничтожит дикорастущие мак или коноплю, то его оштрафуют на солидную сумму - до 40-ка тысяч рублей.