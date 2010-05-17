Опубликован список самых продаваемых автомобилей
17 мая 2010, 15:22ОбществоArtem
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По итогам прошлого года самым продаваемым автомобилем в мире стала Toyota Corolla.
Далее идет сразу две модели Ford – вторую строчку рейтинга занял Focus, а Fiesta третью. Затем следует Volkswagen Golf, а замыкает «пятерку» Honda Civic. Как пишет «НовгородАвто», Toyota еще дважды появится в первой 10-ке: на 6-ом месте модель Camry, а на последнем – Yaris. Honda Accord занимает 7-ю строчку, за ней следует Peugeot 207. Предпоследнее место досталось Volkswagen Polo.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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