Опубликован список самых продаваемых автомобилей

Далее идет сразу две модели Ford – вторую строчку рейтинга занял Focus, а Fiesta третью. Затем следует Volkswagen Golf, а замыкает «пятерку» Honda Civic. Как пишет «НовгородАвто», Toyota еще дважды появится в первой 10-ке: на 6-ом месте модель Camry, а на последнем – Yaris. Honda Accord занимает 7-ю строчку, за ней следует Peugeot 207. Предпоследнее место досталось Volkswagen Polo.