Паломники смогут бесплатно съездить в Верхотурье

Он отправится из Екатеринбурга рано утром, в Нижний Тагил он прибудет в 9 часов 9 минут 24-го мая и после 15-тиминутной остановки отправится дальше. Верующие Нижнего Тагила смогут на нем добраться до Верхотурья и вернуться обратно, отмечает пресс-служба Свердловской магистрали.