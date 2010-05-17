Паломники смогут бесплатно съездить в Верхотурье
17 мая 2010, 15:27ОбществоArtem
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Для перевозки паломников в дни празднования покровителя Уральской земли – праведного Симеона Верхотурского, 24 мая отправится дополнительный поезд сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Верхотурье.
Он отправится из Екатеринбурга рано утром, в Нижний Тагил он прибудет в 9 часов 9 минут 24-го мая и после 15-тиминутной остановки отправится дальше. Верующие Нижнего Тагила смогут на нем добраться до Верхотурья и вернуться обратно, отмечает пресс-служба Свердловской магистрали.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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